"Tu parles un peu beaucoup...": quand Cathy casse Balou, un de ses prétendants (l’Amour est dans le pré)

Neuvième épisode de la 14ème saison de l’Amour est dans le pré. Certains agriculteurs sont encore en phase de découverte avec leurs deux derniers prétendants pendant que d’autres savourent leurs premiers instants en tête à tête avec l’élu de leur cœur.

Du côté de Cathy, deux hommes sont encore à domicile pour conquérir son cœur. Balou, grande gueule et boute-en-train et Jean-Pierre, plus réservé, sont invités à faire un tour à cheval chacun leur tour devant leur agricultrice.

L’heure est à la taquinerie et à la détente, surtout pour Balou qui n’en loupe pas une pour amuser la galerie. Il chauffe les jeunes du ranch à (faussement) décourager Jean-Pierre pendant son tour à cheval… Ce qui semble quelque peu agacer Cathy. "T’as pas de fans, toi, Jean-Pierre", lance Balou devant l’éleveuse tout en profitant pour demander si elle ne ferait pas partie de ce "fanclub". "Tu parles un peu beaucoup...", lâche-t-elle. La remarque vexe visiblement Balou. "Juste un peu", insiste à nouveau Cathy. "J’essaye de motiver les troupes…", s’explique Balou.



Sauvés par le retour du "fanclub" de Balou, les deux participants n’auront pas le temps d’approfondir cette discussion à double tranchants…