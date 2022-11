Séquence intense dans l’Amour est dans le pré: Jean-Félix, le fils de Bernard, craque pendant l’émission

Neuvième épisode de la 14ème saison de l’Amour est dans le pré. Certains agriculteurs sont encore en phase de découverte avec leurs deux derniers prétendants pendant que d’autres savourent leurs premiers instants seul à seul avec l’élu de leur cœur.

Le choix est difficile du côté de Bernard. Cathy et Françoise vont devoir être départagées à la fin de l’émission: qui d’elles deux restera avec l'agriculteur? En proie aux doutes, Bernard consulte son fils, Jean-Félix, pour recueillir son ressenti. Face à son père ému, d’habitude farceur et plein de vie, Jean-Félix se sent d’un coup bouleversé et se laisse submerger par ses émotions. "C’est grâce à toi que j’ai participé", lui rappelle Bernard, qui remercie son fils d’avoir pris contact avec l’émission pour lui. "Si tu n’avais pas écrit je n’’aurais pas eu cette aventure-là."

Touché par ces remerciements, Jean-Félix laisse ses larmes s’échapper puisque, lui aussi, vit une expérience unique avec son père. La veille, Françoise l’a d'ailleurs pris dans ses bras pour le rassurer, chose qui n’était visiblement par arrivé depuis longtemps dans le domicile familial. "Ça va aller… On trouvera la bonne personne", le rassure Bernard avant l’arrivée de Sandrine Dans. "C’est bien calme ici!", s’étonne l’animatrice avant de constater l’émotion chez Jean-Félix. "Tu ne savais pas dans quoi tu mettais les pieds, hein!", le taquine-t-elle. Apparemment non, mais ces larmes-là sont de bonheur. Ouf !