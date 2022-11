"Qu’est-ce que c’est que cette tête?!": dans l’Amour est dans le pré, Julien dévoile son secret à Sandrine Dans…

Neuvième épisode de la 14ème saison de l’Amour est dans le pré. Certains agriculteurs sont encore en phase de découverte avec leurs deux derniers prétendants pendant que d’autres savourent leurs premiers instants seul à seul avec l’élu de leur cœur.

Depuis le début de l’aventure Julien, le cadet de l’émission, est sur la réserve. Lui qui présentait un profil plutôt sûr de lui pendant les portraits, n’a pas réussi à s’investir auprès de ses quatre prétendantes.

Deux restent en lice , Mathilde et Angeline, et Julien va bientôt devoir annoncer son choix. Mais il fait face à un problème: il n’a pas eu de coup de cœur et ne semble pas avoir envie de donner une chance à l’une d’elles en-dehors de l’émission.

Ses tracas frappent directement Sandrine Dans lors de son arrivée à la ferme de Julien. "Olala ! Qu’est-ce que c’est que cette tête?!", l’interroge-t-elle. "Ça va pas?!" Julien lui explique donc son dilemme: le cœur ne flanche pas bien que ces filles soient "super gentilles et super jolies".

Dubitative face à ces simples explications, l’animatrice creuse un peu. Julien lui dévoile alors son secret. "J’ai quelqu’un d’autre en tête", lâche-t-il.

Lors de la réception des lettres Julien avait effectivement flashé sur une certaine Lucie, qui n’avait pourtant pas écrit elle-même. Une amie avait écrit à sa place. "Je la connaissais un peu", avoue Julien qui l’avait invitée à passer l’étape suivante des speed-dating. Mais Lucie n’avait pas donné suite… Depuis, Julien a fait son chemin de son côté, délaissant ses prétendantes et faisant vivre à tous une aventure mitigée... Arrivera-t-il à passer outre? Quel sera son choix final?