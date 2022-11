Ces deux choses totalement surprenantes qui ne quittent jamais le roi Charles III lorsqu'il voyage

Dans "The King : The Life of Charles III", son auteur Christopher Andersen a fait quelques révélations surprenantes sur le nouveau roi d'Angleterre. L'auteur royal indique, par exemple, que le roi Charles III voyage toujours avec l'ours en peluche de son enfance. Il a déclaré à Entertainment Tonight que le nouveau monarque, âgé de 73 ans, adorait tellement son ours qu'il n'autorisait qu'une seule personne à effectuer les réparations essentielles sur celui-ci : sa nounou d'enfance, Mabel Anderson.

Charles III porte en effet un attachement sentimental particulier à cet ours en peluche qui l'accompagne encore partout aujourd'hui. Et en tant que jeune prince et même à l'âge adulte, Charles traite ce doudou "comme son propre enfant", ajoute Christopher Andersen.

Dans sa nouvelle biographie, l'auteur américain à succès affirme que l'assistant de Charles, Michael Fawcett, était chargé de veiller sur l'ours et de savoir où il se trouvait à tout moment. Et si le nounours avait besoin de réparations, seule Mabel Anderson, la nounou d'enfance du roi, était autorisée à l'approcher. "Mispy", comme l'appelait affectueusement le roi, était même sortie de sa retraite pour l'aider.

Christopher Andersen a écrit : "Il avait largement dépassé la quarantaine, et chaque fois que cette peluche devait être réparée, on aurait pu croire que c'était son propre enfant qui subissait une intervention chirurgicale majeure". Et d'ajouter : "L'ours va partout avec Charles."

Un autre objet surprenant

Parmi les autres révélations du livre de Christopher Andersen sur le nouveau roi, citons le fait que Charles se déplace partout avec un "siège de toilette sur mesure", selon l'auteur.

Il affirme également que, s'il est invité à dîner quelque part, le monarque amène son propre chef pour que son repas soit préparé séparément. L'auteur a toutefois admis que le roi avait déjà démenti cette affirmation.