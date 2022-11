Du retard dans la publication des mémoires du prince Harry: cela pourrait être lié à Michelle Obama

Les mémoires très attendues du prince Harry, présentées comme un livre d'une "honnêteté crue et sans faille", seront publiées l'année prochaine, a-t-il été annoncé. Le livre de Harry s'intitule Spare, soit en français "celui de rechange", et sortira dans le monde entier le 10 janvier. Mais la rédactrice royale du Daily Mail, Rebecca English, a annoncé qu'il ne sera pas disponible pour Noël en raison de la sortie du nouveau livre de Michelle Obama, The Light We Carry, le 15 novembre de cette année.

S'adressant à Palace Confidential, Rebecca English a déclaré : "Il sera publié le 10 janvier, ce qui est une surprise pour beaucoup de gens dans l'industrie de l'édition qui pensaient qu'ils voudraient profiter de la ruée vers Noël (...) Une personne à qui j'ai parlé m'a dit qu'elle ne reporterait jamais une publication de cette ampleur jusqu'en janvier."

Tout le monde s'attendait à ce que le livre soit disponible dès cet automne. Mais, dans la foulée, il a été annoncé que la date avait été repoussée par respect suite au décès de la Reine. Des changements ont aussi, semble-t-il, été apportés à la publication. "On m'a dit que c'est doublement dû au fait qu'il a demandé à faire des changements, mais je pense aussi qu'il y a un problème en Amérique pour obtenir les matières premières nécessaires à la publication de livres", poursuit la rédactrice royale. Précisant qu''ils ont aussi le livre de Michelle Obama et cela pourrait être un problème avec la reliure des livres."

Il est probable que Buckingham Palace se prépare à des révélations qui pourraient être préjudiciables à la monarchie et au père du duc de Sussex, le roi Charles III. Les mémoires seront publiées par Penguin Random House, qui a déclaré dans un communiqué de presse : "Spare ramène immédiatement les lecteurs à l'une des images les plus saisissantes du XXe siècle : deux jeunes garçons, deux princes, marchant derrière le cercueil de leur mère sous le regard attristé - et horrifié - du monde entier. Alors que Diana, princesse de Galles, était enterrée, des milliards de personnes se sont demandées ce que les princes devaient penser et ressentir, et comment leur vie allait se dérouler à partir de ce moment-là."

Ce livre, c'est l'occasion pour le prince Harry de raconter sa version. "C'est enfin son histoire", ajoute la maison d'édition américaine.

Un porte-parole du roi s'est refusé à tout commentaire. La famille royale pourrait être confrontée à des titres de journaux dommageables si Harry choisit de se plonger dans les éléments les plus controversés de la vie royale de ces dernières décennies.