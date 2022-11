"J'ai essayé une seule chose": les confidences de Benjamin Castaldi sur ces produits dangereux qui font prendre des muscles

Ce vendredi 4 novembre, dans l'émission Touche pas à mon poste (TPMP), l'équipe a parlé de produits dopants et de stéroïdes pour augmenter la masse musculaire. Cela fait suite aux récentes photos de Zac Efron qui ont fuité sur les réseaux sociaux. Pour son prochain film, The Iron Claw, l'acteur est apparu méconnaissable. Zac Efron a en effet opéré d'importantes transformations physiques afin d'interpréter le lutteur Kevin Von Erich.

Les photos en question ont été diffusées sur le plateau de TPMP. "Souvent, les acteurs sont un peu grassouillets quand tu les croises aux États-Unis. Et tout d'un coup, ils font un film et ils ressemblent à ça", a commenté le chroniqueur Matthieu Delormeau. "Mais le problème, c'est que pour ressembler à ça, ils prennent des stéroïdes et des anabolisants. Mais il faut savoir que si ça fait gonfler les muscles, ça fait aussi gonfler les organes, comme le foie ou les reins. C'est pour ça que c'est très dangereux", a-t-il ajouté.

Pour le chroniqueur, il ne fait aucun doute que l'acteur Zac Efron a dû avoir recours à ces produits pour obtenir un tel changement physique. "Quand tu vois l'épaule arrondie, tu peux être sûr qu'il se pique tous les matins", a-t-il dit.

"Une seule chose"



Face à ces propos, les langues se sont déliées. Benjamin Castaldi a en effet fait quelques confidences à l'antenne quand l'actrice et ancienne Miss France 2012, Delphine Wespiser, lui a demandé : "Est-ce que, Benjamin, tu l'as déjà fait, parce que je trouve que tu as une sorte de reste au niveau des épaules ?"

Celui-ci a immédiatement précisé qu'il ne s'était jamais piqué, mais il a avoué avoir déjà pris un produit dopant. "J'ai essayé une seule chose, c'est l'hormone de croissance, pour prendre de la masse", a-t-il confié. Il a cependant ajouté que ce n'était "pas très bon" et qu'il avait "arrêté tout de suite."