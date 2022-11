"C'est vraiment spécial": cette grand-mère donne naissance au bébé de son fils et sa belle-fille aux Etats-Unis

Jeff Hauck, un Américain de 33 ans, a raconté au magazine People comment sa mère Nancy Hauck a servi de mère porteuse pour lui et sa femme. À 56 ans, c'est elle qui a fait l'étonnante proposition alors que sa belle-fille n'avait que peu d'options pour agrandir la famille après avoir subi une hystérecomie (ablation chirurgicale de l'utérus). Jeff a accueilli cela avec beaucoup d'émotions. "Combien de personnes ont la chance de voir leur mère accoucher ?", a-t-il déclaré, qualifiant cette expérience de "moment magnifique".



© Capture d'écran Instagram @cambriairene

Le couple originaire de l'Utah ne pensait pas que cela serait possible. Et pourtant, mercredi dernier dans l'après-midi, Nancy a donné naissance à Hannah, le cinquième enfant de Jeff et Cambria. "C'est vraiment spécial que ce soit ma fille", a-t-il dit. Si cela peut paraître bizarre d'assister à l'accouchement de sa propre mère, Jeff assure qu'il "ne le voit pas vraiment de cette façon."

Le travail a duré environ 9 heures. Et la mère porteuse est ravie d'avoir pu faire cela pour son fils et sa belle-fille. "C'était une expérience remarquable et spirituelle" à partager en famille, a confié la quinquagénaire. "Tout s'est déroulé parfaitement et nous nous sentons tellement bénis de l'avoir dans notre famille", partage-t-elle. Aujourd'hui, alors qu'elle poursuit sa convalescence, elle est également "confrontée à de nouvelles émotions liées au fait d'avoir un bébé, mais de ne pas pouvoir le ramener à la maison par la suite". Et d'ajouter : "C'est un mélange de profonde gratitude et d'une certaine tristesse due à la séparation."