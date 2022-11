Attention la tête: le maire de Madrid crée le buzz avec cette vidéo

Présent pour inaugurer un terrain de rugby de Madrid, le maire de la ville, José Luiz Martinez-Almeida, a voulu s'essayer à ce sport en tirant dans un ballon. Malheureusement, son dégagement ne finira pas entre les poteaux, mais dans la tête d'un photographe.

C'est une séance d'inauguration que ce photographe ne risque pas d'oublier de sitôt. Pour fêter la création du terrain "Las Leonas" dans la capitale espagnole, le maire José Luiz Martinez-Almeida a voulu s'essayer au Rugby pour l'occasion. Et il semble que ce n'est pas l'activité de prédilection du maire.

La preuve ? Entouré de plusieurs journalistes et photographes, le politicien a été invité à tirer dans un ballon. Problème, son essai a terminé dans le visage d'un photographe et non entre les poteaux. Heureusement, le photographe s'en sort bien. Il n'en fallait pas plus pour que la vidéo devienne virale.

Peut-être que la prochaine fois sera la bonne pour le maire de la capitale espagnole.

La vidéo à voir ci-dessous :