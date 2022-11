« On a du mal à se dire certaines choses » : Clara Luciani en larmes en évoquant son grand-père

Clara Luciani était l’une des invités de "Un dimanche à la campagne" ce week-end. Elle évoque durant l’émission sa relation avec son grand-père et, emportée par l’émotion, fond en larme.

Jarry, Tatiana De Rosnay et Clara Luciani ont passé 24 heures ensemble dans le cadre de l’émission Un dimanche à la campagne. Le but ? Raconter leur parcours de vie, leurs souvenirs et moments marquants, le tout dans un écrin de verdure. C’est dans ce cadre que la chanteuse française s’est confiée sur son enfance.

La discussion est intime, les lumières sont tamisées. Confortablement installée, Clara Luciani évoque le harcèlement scolaire dont elle a été victime. Elle explique également l’importance de la musique, cette passion qui l’a aidée à surmonter son trauma. Le présentateur, Frédéric Lopez, lui tend alors un objet symbolique de son enfance : un cône de papier journal dans lequel se cache des Maltesers. La chanteuse n’arrive plus à contenir son émotion et craque : "C’est mon grand-père qui me faisait tout le temps ça quand on allait chercher le journal, il planquait toujours des Maltesers dedans". "J’ai mis très longtemps à comprendre que c’était pas une fée, ou je ne sais pas trop quoi, mais lui", ajoute-elle les larmes aux yeux.

Elle explique avoir découvert "très tardivement qu’il découpait les articles et qu’il faisait une espèce d’autel derrière son fauteuil dans lequel il passait la plupart de ses journées".

"C'est marrant parce qu'il y a des actes qui veulent tellement dire 'Je suis fier de toi' plus que les mots … C’est une famille où on est très pudiques, on a du mal à se dire certaines choses", conclut-elle.