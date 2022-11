"Avec Noël, tout est permis": découvrez le nouvel album festif d’Axelle Red

Elle était l’invitée du 13h d’aujourd’hui, Axelle Red est venue discuter en plateau de son nouvel album et de son engagement dans les causes humanitaires.

Accoudée à la table du JT, tout sourire ; Axelle Red est toujours aussi pétillante et spontanée. Son serre-tête en forme de bois de rennes surprend : "Je lance tout de suite l’ambiance du nouveau disque", explique-t-elle en direct. En effet, The christmas album est placé sous le signe des fêtes de fin d’année. Strass, paillettes et bonne humeur sont les mots d’ordre de cette nouvelle création. Le single "My favourite things", inspiré de la comédie musicale à succès "La mélodie du bonheur", donne un avant-goût de l’album qui sort ce vendredi 11 novembre.

Noël, une véritable passion

Axelle Red est férue de cette saison festive, son chez-elle est rempli d’albums de chansons de Noël en tout genre. Elle décore sa maison avec des objets « entre le très chic et le très très mauvais gout (rire) ». Selon elle, cette période représente le retour à l’enfance : "Je pense qu’on a tous un enfant en nous". "J’adore Noël et j’adore les chansons de Noël ! Ce n’est pas pour rien que ça résiste au temps, c’est universel, c’est de tout âge", ajoute-t-elle. Cet album mélange la soul et les sonorités réconfortantes des cuivres et des chœurs, avec des reprises qu’elle a réalisé "à sa sauce". "Je me suis surtout éclatée", confie-t-elle dans un sourire.

Un engagement humanitaire de long terme

Chanteuse d’un côté et activiste de l’autre, Axelle Red est marraine de Handicap International depuis près de 5 ans. Pourtant, son engagement date depuis bien plus longtemps ; elle voyage et se mobilise depuis son adolescence. Dernièrement, elle a accompagné une équipe en Colombie pour les 40 ans de l’O.N.G. Pour elle, la générosité et la conscientisation n’ont pas de limites géographiques ou financières : "On peut faire des choses loin de la maison et proche de la maison (…). Ce que j’aimerais, c’est que les gens prennent conscience qu’on peut faire des petites choses, chacun à son niveau". "Il y a des héros partout et c’est ça qui fait que je continue à m’engager dans l’activisme", affirme-t-elle finalement.