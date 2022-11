Kendji Girac donne des nouvelles de l'état de santé de Florent Pagny

L'annonce du cancer des poumons de Florent Pagny avait été un choc pour ses fans. Très inquiets de l'évolution de l'état de santé du chanteur, ils apprécient quand des nouvelles leur parviennent.

Cette fois, c'est Kendji Girac qui a donné de précieuses et rassurantes informations quant à la maladie de Forent Pagny.

Dans le nouvel album de l'artiste révélé par The Voice figurent 4 duos : avec Vianney, Soprano, Naps et enfin avec le célèbre coach de l'émission.

"Avec Vianney, on se connaît depuis nos débuts. On a tout de suite accordé nos guitares. Nous travaillons souvent ensemble (…) En ce qui concerne Soprano, j’adore sa simplicité, son talent et sa gentillesse. Enfin, Naps m’a séduit par son univers festif", a expliqué Kendji dans une interview à Télé 7 Jours.

Il a ensuite évoqué son duo avec Florent Pagny, parlant du moment où ils ont enregistré ce morceau ensemble.

"Florent Pagny, il était là quand j’ai gagné The Voice en 2014. J’ai toujours été fan de lui. Un jour, je lui ai proposé de faire un duo sur mon album. Il a fallu quatre ans pour que l’occasion se présente. Et là, ça tombait bien parce qu’il est guéri de son cancer et en forme. Florent m’a fait un beau cadeau. Il m’a avoué qu’il n’avait pas chanté depuis son pépin de santé", a confié Kendji Girac.