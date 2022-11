"Ici c’est un cauchemar": Louise Chabat, la fille d’Alain, apparaît très fatiguée et appelle à l’aide

Pas facile tous les jours de conjuguer sa vie de femme, de mère et au travail. Louise Chabat, la fille d’Alain en sait quelque chose. Ce mardi 8 novembre, la jeune femme s’est durement livrée sur son profil Instagram. Elle a posté une photo où elle apparaît très fatiguée et à bout de nerfs, le visage triste et cerné, le maquillage coulant sous les yeux. Dans ses bras, elle tient son fils, Néo, qui lui donne visiblement du fil à retordre…

"Vous vouliez de mes nouvelles… En voilà", indique Louise Chabat. Elle explique que son enfant est atteint d’une "grosse angine" et qu’elle peine à lui donner des médicaments. Elle demande de l’aide à ses followers: "PLEASE HELP". "Petite question", annonce-t-elle. "VOUS FAITES COMMENT QUAND VOS ENFANTS REFUSES de prendre des antibios/ suppo / seringue dans le nez etc? Parce qu’ici c’est un cauchemar: contente hurlements et traumatisme pour tout le monde."

Le petit Neo, qui "HURLE" et "SE DEBAT" a donc du mal à se laisser faire, ce qui use sa maman actrice… Et l’empêche de s’épanouir dans son travail. "Je ne suis pas prête, je ne connais pas mon texte, j’ai le trac et je suis triste de laisser Neo", confie-t-elle. Heureusement, son public la soutient et n’est pas en reste pour lui proposer des solutions à son problème. Antibiotiques dans la mousse au chocolat, le chantage, dans le bain... Les techniques sont nombreuses à être proposés parmi les commentaires.