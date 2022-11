La drôle de réaction de Jenifer confrontée à des images d’elle quand elle était élève à la Star Ac'

La Jenifer d’aujourd’hui n’a plus grand-chose à voir avec la Jenifer des débuts. Lors de la toute première édition de la Star Academy, qu’elle gagne, en 2002, Jenifer est âgée de 20 ans à peine et présente une image un peu loin des clichés de la télé de l’époque. Elle porte quelques formes adolescentes, un visage enfantin et dégage une certaine naïveté, puis juste après sa sortie du château, Jenifer est passée à un style plus sexy, femme lolita après avoir perdu du poids: l’inverse total de la femme fatale et élégante qu’elle est devenue.

Invitée sur le plateau de Quotidien à l’occasion de la sortie de son nouvel album, N°9, Jenifer est revenue sur son passage à la Star Academy, programme qui a repris il y a quelques semaines. Confrontée aux photos d’elle à cette époque, elle a assuré être aujourd’hui "plus indulgente" avec celle qu’elle a été. Et n’a pas manqué d’humour face à un cliché d’elle en mini-jupe d’écolière, crop top, et ventre piercé apparent. "Là, par exemple, j’ai envie de me mettre des tartes quand même. J’ai envie de dire ‘Mais baisse-moi ce pull, voyons !’". a-t-elle commenté. Et oui, Jenifer, il faut bien que jeunesse se fasse !