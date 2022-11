Le roi Charles III et son épouse Camilla cibles de jets d’œufs pendant une visite officielle à York (vidéo)

Ce mercredi 8 novembre, Charles III et son épouse Camilla Parker Bowles étaient en visite officielle à York, dans le nord-ouest de l’Angleterre. Ils sont venus inaugurer une statue de la reine de Elizabeth II. Pendant cette visite, le couple royal a été victime de jets d’œufs qui visaient leur visage. L’homme qui a lancé les projectiles a accompagné son geste de cris qui indiquaient: "Honte à vous" ("Shame on you") et "Dieu bénisse le roi" ("God bless the king").

Les œufs n’ont heureusement pas atteint le roi et sa femme, et se sont écrasés au sol. Le coupable, un tireur isolé, a été interpellé par la police. Il s’agirait d’un acte solitaire.