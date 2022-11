Vincent Lagaf’ révèle le salaire colossal qu’il touchait pour le Bigdil: "Je n’ai jamais été payé comme ça de ma vie"

Vincent Lagaf’, bientôt de retour pour présenter le Bigdil? C’est une probabilité qui commence sérieusement à se dessiner. Le producteur du jeu de TF1, Hervé Hubert, a en effet racheté les droits de l’émission et l’a soumise à Vincent Lagaf’. Ce dernier accepterait de reprendre l’animation du programme sous certains conditions, notamment de ne pas dénaturer le concept dont il a été si friand et pour lequel il avait carte blanche.

Mais la nature de l’émission n’est probablement pas le seul élément qu’il affectionne… Interrogé par l’équipe du Morning sans filtre, sur Virgin Radio, Vincent Lagaf’ a en effet dévoilé le salaire colossal qu’il touchait à l’époque du jeu… Soit plus de 10 000€ par émission. "Je n’ai jamais été payé de ma vie comme ça. Je ne sais pas s’il y a beaucoup de salaires en dehors de très gros postes où on est rémunéré comme ça", concède le présentateur.

Ce haut salaire était la récompense pour l’audience incroyable du Bigdil à l’époque, dont le secret du succès reposait sur une équipe de 120 personnes "qui attaquaient à 7h du matin et terminaient à 22h le soir" mais aussi au naturel de Vincent Lagaf’. "Moi j’arrivais entre 11h30 et midi, avec ma gueule enfarinée", se souvient-il. "On faisait un très léger briefing car je refusais répéter. Je refusais les prompteurs, les fiches, les oreillettes... Ce n’était que de la spontanéité et de la déconne."

Une recette bénéfique qui est pourtant montée à la tête de l’animateur. "Quand vous rapportez autant d’argent à une chaîne, vous pouvez vous permettre des facéties, plein de choses qu’on vous pardonne", poursuit-il. La folie des grandeurs qui l’a poussé à certains "caprices financiers", de 1998 à 2004.