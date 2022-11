Le Who's Who poursuit sa féminisation en 2023

La promotion 2023 du Who's Who in France, publié jeudi, est la plus féminine depuis sa création, avec plus d'un tiers de femmes parmi les nouveaux venus, dont les actrices Camille Cottin et Michelle Yeoh ou la sommelière en huile d'olive Emmanuelle Dechelette.

"L'édition 2023 est la plus féminine depuis la création du Who's Who avec 37,5% de femmes au sein des nouveaux entrants. Les membres n'ont jamais été aussi jeunes avec un âge moyen de 47 ans, grâce notamment à la nouvelle génération de députés", a souligné à l'AFP Antoine Hébrard, président du dictionnaire biographique.

"L'an dernier, la proportion des femmes parmi les nouveaux entrants n'était que de 30,5%. Sur l'ensemble de l'édition 2023, les femmes sont représentées à hauteur de 18,6%. Elles n'étaient que 13,1% en 2010", a ajouté M.Hébrard.

La "bible rouge" 2023 (4,5 kg et plus de 2.400 pages) recense quelque 20.000 personnalités de tous horizons, selon des critères de talent et de reconnaissance .

Lancée en 1953 par l'éditeur Jacques Lafitte, la première édition française du Who's Who comptait 5.000 noms et biographies de "personnalités agissantes".

Marquée par le renouvellement de l'Assemblée nationale, l'édition 2023 compte 47% de personnalités issues de l’entreprise, 16,6% du monde politique (hauts fonctionnaires et diplomates compris), 11,2% du monde de la culture, 5% de l’artisanat, devant la recherche, les médias, l'agriculture, le sport, les armées et les religieux.

Les personnalités les plus jeunes sont les députés Tematai Le Gayic (indépendantiste polynésien) et Louis Boyard (LFI), tous deux âgés de 22 ans et Pierrick Berteloot (RB), 23 ans.

Depuis la disparition du peintre Pierre Soulages, le doyen du Who's Who in France est Gaston-Jacques Murray (102 ans), président de sociétés.

L'ancêtre des réseaux sociaux accueille cette année Julie Bogaert, l'une des responsables de Snapchat France, et Clara Chappaz, directrice de La French Tech. La footballeuse de l'OL Wendie Renard, le parfumeur Fabrice Pellegrin et la directrice générale du Women's Forum Audrey Tcherkoff comptent aussi parmi les impétrants 2023.