"Ils m'ont dit que c'était un film porno": l'actrice Chantal Ladesou raconte une anecdote improbable

Célèbre pour son timbre de voix si particulier, Chantal Ladesou est une personnalité appréciée des Français. Dans l'émission de radio "Les Grosses Têtes" où elle est souvent présente, l'humoriste française a raconté une histoire assez particulière.

C'est un tournage que Chantal Ladesou n'est pas près d'oublier. Sur le plateau des "Grosses têtes", l'actrice s'est exprimée sur un tournage pour le moins particulier. Lorsque le présentateur Laurent Ruquier demande "Chantal, vous avez fait du porno non ?", l'actrice s'en amuse et répond avec son célèbre franc-parler. "J'étais en pleine production et ils ne m'ont pas dit que c'était un film porno. Ça s'appelait 'Maîtresse de vacances'" raconte-t-elle.

En effet, la production ne lui avait en rien précisé la nature de ce tournage et donc l'actrice s'est retrouvée la première étonnée une fois sur le plateau. Heureusement, elle n'a pas hésité à utiliser l'humour pour se sortir de cette situation improbable. "J'ai essayé de faire un gag avec un copain que j'avais mis sur le coup. Je faisais en sorte de mal le déshabiller". Visiblement, la blague a fonctionné puisque l'actrice ne participera évidemment pas à ce film.

Comme quoi, un tournage peut en cacher un autre.

