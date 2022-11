Elle joue de la flûte grâce à son vagin dans l'émission "La France a un incroyable talent" (vidéo)

Béatrice est une gynécologue australienne de 40 ans. Elle s'est présentée au concours de "La France a un incroyable talent" pour donner une prestation musicale assez inattendue. En effet, en arrivant sur scène, Béatrice a surpris le jury en ôtant sa jupe grise austère. La docteure a ensuite placé une flûte dans son vagin et s'est positionné la tête à l'envers en équilibre entre deux chaises, les jambes écartées vers le public. La gynécologue a ensuite joué de la flûte devant un public médusé. Les plus fines oreilles ont pu reconnaître qu'elle interprétait une version encore méconnue de "Frère Jacques".

La membre du jury, Marianne James a ri aux éclats devant cette prestation cocasse et s'est esclaffé : "Frère Jacques à la foufoune..."

La gynécologue, interrogée sur ce talent assez particulier, a révélé qu'elle avait eu l'idée de jouer de la flûte avec son vagin en pratiquant de la gymnastique. "Je faisais des pets du vagin. Et au lieu d'en être embarrassée, je me suis dit que ce serait une bonne idée de les détourner en quelque chose d'amusant et de divertissant..."