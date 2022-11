Mignon: Kate Middleton offre son coquelicot à un petit garçon

La Princesse de Galles a offert son coquelicot à un petit garçon dans un moment de tendresse mercredi 9 novembre. Kate Middleton, qui visitait un centre pour enfants à Londres, a été vue s'agenouillant et parlant avec un enfant avant de lui demander s'il voulait son coquelicot.

En Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, le coquelicot du Souvenir est un symbole de respect pour les morts de la guerre et un signe de soutien aux anciens combattants et à leurs familles.

Les Britanniques marqueront le Remembrance Sunday (13 novembre) ce week-end pour commémorer les militaires britanniques et du Commonwealth qui sont morts au cours des deux guerres mondiales et des conflits ultérieurs.