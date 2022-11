"Menaces, humiliations et intimidation": Jean-Luc Lahaye décrit comme un véritable prédateur sexuel dans une expertise

Un rapport d’expertise a été remis à la justice concernant l’affaire Jean-Luc Lahaye. Accusé par deux jeunes femmes de viols, le chanteur fait l’objet d’une longue enquête afin de juger quelles étaient ses intentions réelles et si les relations étaient consenties. Il a, pour cette affaire, été mis en examen pour "viols sur mineurs", puis incarcéré en 2021 avant d'être remis en liberté six mois plus tard sous contrôle judiciaire.

Dans 34 longues pages remises fin août à la juge d’instruction, des experts psychologues et avocats spécialisés en emprise sectaire. Nos confrères de BFM TV ont pu consulter ce rapport. Il y est avancé que les victimes de Jean-Luc Lahaye étaient "sous emprise" et il est décrit comme un véritable prédateur sexuel.

Les experts décryptent son processus d’emprise : d’abord la "mise en confiance", puis la "séduction", notamment en faisant monter les jeunes femmes sur scène pendant un concert, puis le harcèlement, l’isolement et les menaces....

"Désir de possession"

Jean-Luc Lahaye soumettrait ensuite totalement ses victimes à son "désir de possession, de rendre l’autre objet et à disposition de son propre plaisir". "Tel un prédateur, le mis en examen fixe rapidement ses injonctions en installant tout un langage de menaces, d’humiliations et d’intimidation", décrivent les experts.

Le chanteur et ses avocats contestent vivement ce rapport. La cour d’appel a été saisie afin de le faire annuler, puisque jugé illégitime.