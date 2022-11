"Een beetje nederlands ?": Bernard et Françoise (L'amour est dans le pré) découvrent Berlin et la barrière de la langue

Dixième épisode de la saison 14 de l'Amour est dans le pré. Après la ferme, place au dépaysement. Nos prétendants se rendent chacun dans une destination de rêve pendant quelques jours dans l'espoir de créer un lien ou mieux, l'améliorer.

À l'occasion de cette émission spéciale "voyage", Bernard et Françoise ont été invités à passer quelques jours dans la ville de Berlin. Et une chose est sûre, ils ne risquent pas d'oublier de sitôt ce voyage qui fût riche en péripéties.

Lorsque notre couple arrive à son hôtel, ils découvrent la barrière de la langue, ce qui ne manque pas de créer des situations parfois loufoques. Lorsque le réceptionniste leur parle en anglais, notre duo ne comprend pas et tente de changer de langue. "Een beetje nederlands ?" demande Françoise.

En vain, Bernard et Françoise continuent malgré tout en anglais et vont mal comprendre le numéro d'étage. Au lieu d'entendre "sixteen", ils entendent "six" et se rendent donc au 6e étage de l'hôtel. Voyant que la porte de ne s'ouvre pas, Bernard ne manque pas l'occasion de faire une touche d'humour : "On va dormir ici dans le couloir" dit-il.

Finalement, tout rentrera dans l'ordre et le couple trouvera sa chambre. Un début de voyage compliqué pour eux deux, mais leur bonne humeur surpasse tout cela.