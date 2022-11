"Like a Virgin à 64 ans, LOL": le rappeur 50 cent s'en prend à Madonna après ses dernières vidéos sur TikTok

Visiblement, le courant entre 50 Cent et la chanteuse Madonna ne passe pas. La preuve ? Le rappeur a posté sur Instagram une photo de Madonna où il critique le comportement de la chanteuse sur les dernières vidéos TikTok qu'elle a postée.

Récemment, l'interprète du tube "Like a Virgin" s'est fait remarquer sur TikTok avec des vidéos où elle semble en roue libre totale. Danse, métamorphose, la chanteuse n'a pas peur du regard des autres si l'on en croit ses dernières vidéos.

Visiblement, il y en a un à qui cela ne plaît pas. Rappeur qu'on ne présente plus, auteur des hits tels que "In da club" ou encore "Candy Shop", 50 Cent a tenu à s'exprimer sur le comportement de Madonna. "Je vous avais dit que mamy était en train de déconner. 'Like a Virgin' à 64 ans, LOL" peut-on lire sur une photo postée par le rappeur.

Pour lui, l'attitude de la star ne passe pas. "J'espère qu'elle n'a pas demandé à ses enfants de prendre cette photo. LOL, à 63 ans, quelqu'un doit lui dire de se calmer" avait-il écrit dans un ancien post Instagram. Heureusement pour la chanteuse, elle peut compter sur certains fans qui continuent à la défendre malgré tout.

Il faut croire qu'un morceau entre le rappeur et la chanteuse n'est pas à l'ordre du jour.

Le post Instagram ci-dessous :