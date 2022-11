11 millions de dollars: l'acteur Timothée Chalamet achète une incroyable villa à Beverly Hills

C'est un grand plaisir que vient de se faire l'acteur franco-américain Timothée Chalamet. Pour 11 millions de dollars, il s'est offert cette villa magnifique qui a auparavant appartenu à l'ancienne top-modèle Kate Upton.

Star montante du cinéma, l'acteur Timothée Chalamet s'est fait connaître pour son rôle dans "Call Me by Your Name" qui lui permettra d'être nominé à l'Oscar du meilleur acteur. Depuis, il a joué dans de prestigieuses productions telles que "Dune" ou encore "Don't Look Up".

Forcément, ce succès lui permet aujourd'hui de voir les choses en grand en ce qui concerne son lieu d'habitation. Et visiblement, il sait se faire plaisir. C'est dans la célèbre ville de Beverly Hills que l'acteur va vivre son bonheur. 4 chambres, 5 salles de bains, piscine, spa, la maison offre 500 mètres carrés de rêve.

Et pour ce qui est du voisinage, il y a du beau monde. Des stars telles que Cameron Diaz, Vin Diesel et Eva Langoria vivent dans le même quartier. À 26 ans, Timothée Chalamet vient de s'offrir un très beau cadeau.

Certaines photos de la maison ci-dessous :



©Anthony Barcelo



©Anthony Barcelo