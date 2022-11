Alex, un SDF passé TPMP, dénonce Cyril Hanouna, fait la manche dans le métro... et se fait démonter sur Twitter

Difficile de passer à côté de ce bad buzz. Le jeudi 10 novembre, Cyril Hanouna recevait Louis Boyard sur le plateau de TPMP. L’ancien chroniqueur devenu député La France Insoumise a vivement critiqué Vincent Bolloré, homme d’influence, d’affaires, milliardaire et propriétaire de la chaine C8 sur laquelle est diffusée l’émission: "Les cinq personnes le plus riches, ce sont les mêmes qui appauvrissent la France et l’Afrique. Et je vais vous donner l’exemple de Bolloré qui a déforesté le Cameroun", a-t-il lancé. Une remarque qui n’a pas plu du tout à Cyril Hanouna, qui s’est empressé de lui demander : "Tu sais que tu es dans le groupe Canal ici? Qu’est-ce que tu viens foutre ici alors?".

S’en est suivi une longue séquence pendant laquelle Cyril Hanouna a attaqué avec virulence son invité, lui indiquant « "T’es une merde", puis l’insultant de "tocard", "bouffon" ou encore "abruti". Louis Boyard a finalement quitté le plateau, hué par le public.

Cette scène a fait le tour des réseaux sociaux et des médias, qui ont largement commenté ce clash.

"Le 7 avril 2021, j'ai été médiatisé par un certain Cyril Hanouna"

Deux jours après celui-ci, Alex, un ancien SDF passé dans l'émission TPMT s’est filmé dans le métro parisien en train d’expliquer son histoire avec le présentateur. "Le 7 avril 2021, j’ai été médiatisé par un certain Cyril Hanouna : un monsieur qui m’a fait de belles promesses, qui m’a promis un appartement et un travail", clame Alex. "La réalité, messieurs, dames, c’est que 8 mois après mon passage à la TV, mon appartement, je suis à deux mois de l’expulsion, je n’arrive plus à payer mon loyer, mon propriétaire me réclame 800€ et bizarrement, la production H2O, je n’entends plus parler d’eux", poursuit-il. Puis il lâche: "Il m’avait promis un appartement, un permis et une vie normale. La réalité, messieurs, dames, c’est que le permis je n’en ai jamais vu la couleur, la vie normale je n’en ai jamais vu la couleur et l’appartement, c’est une chambre de bonne de 12m²".

À la fin de son discours, Alex fait la quête et demande aux personnes présentes dans la rame de métro de "une petite pièce, un ticket resto ou même quelque chose à grignoter".

La vidéo de cette intervention a été diffusée sur Twitter, accompagnée du hashtag #BoycottTPMP. Elle a été massivement commentée… Souvent à l’encontre du jeune SDF de 22 ans. "Un bon acteur", "Le mec a un appartement et n’a pas été capable de trouver par lui-même un job, alors que dans la restauration on cherche des plongeurs, des serveurs…", "Ferme la et va bosser sans tout attendre des autres", "t'a pas fait assez le buzz?", "Un 12 m² c’est mieux que d’habiter dans la rue", "Il t'a promis des choses mais faut se sortir les doigts du cul à un moment donné!", "Cyril Hanouna c’est pas le Père Noël", "Ce mec est vraiment une ORDURE", "va bosser"… Des réactions qui sont en réalité l’inverse total de l’effet escompté par la publication de cette vidéo.