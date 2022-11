"Je suis épuisée": Camille Lellouche se confie sur sa récente maternité et sur ses angoisses

Camille Lellouche est transparente sur son ressenti depuis le début de sa maternité: oui, c’est un grand bonheur, mais ce n’est pas tout le temps facile. Et si la chanteuse préfère en rire,, elle ne cache pas que le rythme et le manque de sommeil sont très intenses.

Invitée dans le 50 min inside de ce samedi 12 novembre, Nikos Aliagas la questionne: "Alors c’est comment?", en parlant de la maternité. "C’est incroyable", répond-elle d’abord avant d’avouer : "Je suis épuisée, Nikos Je peux m’endormir comme ça, assise." Elle détaille ensuite en tempérant: "Les nuits sont courtes mais chaque réveil, même si on ne dort que 2h, on se dit ‘En fait c’est fou déjà c’est à nous pour l’instant’"

L’arrivée de la petite Alma prend tout son temps et son énergie: "On ne s’angoisse plus pour nous maintenant on a notre progéniture, on veut qu’elle soit apaisée, heureuse; on est dans un monde qui est quand même difficile donc il faut que tout aille bien", estime-t-elle. Puis elle évoque les bienfaits de ce stress post partum: "Toutes ma angoisses, mes névroses, mes tocs, ça va beaucoup mieux ma priorité c’est elle et elle uniquement". Ah les joies d’être maman!