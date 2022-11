"Elles nous les cassent": Michel Sardou s'emporte contre les trottinettes sur le plateau du journal de France 2

Présent sur le plateau de "20h30 le dimanche", le chanteur Michel Sardou s'est exprimé à propos de la société d'aujourd'hui. Et lorsqu'il se met à parler des vélos et trottinettes dans les rues, l'artiste s'est montré assez vulgaire et virulent sur eux.

Ayant récemment annoncé son retour sur scène pour 2023, l'interprète du morceau "Les lacs du Connemara" était présent sur le plateau de "20h30 le dimanche" pour parler de cette nouvelle tournée. Lorsqu'une discussion à propos de l'évolution de notre société arrive sur la table, l'artiste va tenir des propos assez violents. "Il n'y avait pas les trottinettes qui vraiment nous les cassent et il n'y avait pas les vélos, que je ne supporte pas. Ils grillent tous les feux rouges. Le prochain, je me le fais" s'exclame-t-il. Ces propos lui ont valu plusieurs remarques sur Twitter de la part de téléspectateurs, ces derniers lui reprochant de tenir des propos violents à la télévision. Un tweet a été intégré à cet endroit. Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux et le partenaire 'twitter' pour afficher ce contenu. Une séquence qui fait parler d'elle et qui ne risque pas de donner une bonne image du chanteur. À voir si l'artiste s'excusera pour ses propos. La séquence à voir ci-dessous : Un tweet a été intégré à cet endroit. Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux et le partenaire 'twitter' pour afficher ce contenu.