"Sachez que je trouve ça idiot": le chanteur Saule critique les internautes après leurs moqueries sur Antoine Delie

C'est par le biais d'un texte sur Facebook que le chanteur Saule a tenu à dénoncer les moqueries à l'encontre du chanteur Antoine Delie et ses différents looks. Un comportement qui ne passe pas et le chanteur a tenu à ce que ce soit clair.

"Je trouve ça génial qu'il s'assume entièrement tel qu'il est". Le chanteur Saule était visiblement remonté contre certaines personnes et il n'a pas hésité à le faire savoir. Antoine Délie, finaliste de la saison 9 de "The Voice" s'est récemment fait critiquer sur les réseaux pour ses styles vestimentaires. Saule, grand ami du jeune homme, s'est permis de le défendre à travers un post Facebook en expliquant qu'au contraire, il trouve cela inspirant qu'Antoine Délie puisse porter ce qu'il aime et ne pas craindre le regard des autres. Il y a quelques jours, les deux chanteurs étaient les invités de "RTL INFO avec vous" où ils venaient présenter un défi qu'ils ont créé pour leurs fans. Malgré les attaques qui peuvent exister sur les réseaux sociaux, Antoine Délie peut compter sur son ami Saule pour le défendre coûte que coûte. Le post Facebook ci-dessous :

©Facebook @SAULE