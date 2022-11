STORY VIP: toilettes, dentifrice, lacets... ces habitudes étonnantes du roi Charles III

Ce lundi 14 novembre, le Roi Charles III a 74 ans. Il s'agit du premier anniversaire pour lui en tant que monarque. C'est l'occasion pour nous de découvrir quelques aspects plutôt surprenants de son quotidien. Un quotidien qu'a décrit l'auteur Michel Faure dans son livre Charles III, roi d'Angleterre en 2021.

Depuis la situation de l'héritier a changé, puisqu'il est devenu roi. Mais il y a bien quelques habitudes qu'il a gardées.



Par exemple, le matin dans la salle de bain, un valet de chambre étale exactement 2 centimètres de dentifrice sur la brosse à dents royale. Et pour l'hygiène de l'altesse, un bain d'eau tiède est préparé. Et il faut toujours de l'eau jusqu'à la moitié de la baignoire et une température vérifiée au degré près.



Et le rituel se poursuit avec les vêtements...



Le pyjama est repassé, tous les jours par les valets. Plusieurs costumes sont également préparés tous les matins, car le roi peut se changer jusqu'à huit fois par jour en fonction de son agenda. Petit travail supplémentaire pour le staff royal... Repasser les lacets de toutes les chaussures du jour. Les chaussures d'ailleurs, elles sont faites sur mesure et sont souvent plutôt vieilles. Certaines ont une trentaine d'années, c'est dire l'entretien précieux qu'elles reçoivent des valets.



La garde-robe de Charles ne fait pas exception à ce côté vintage. Ici aussi, on est plutôt dans du long terme.

Ses tailleurs londoniens conservent les tissus utilisés pour ses costumes pour pouvoir les rapiécer quand ils commencent à s'user.



Dans l'assiette, le roi aime aussi la précision...



Au réveil, les œufs sont cuits 3 minutes. Pile. Les cuisiniers en préparent plusieurs dés qu'il commence à manger pour lui sortir celui qui est tout juste dans le temps de cuisson. Le petit-déjeuner est sacré pour Charles, car il a l'habitude de sauter le déjeuner.



Par contre, il ne saute pas l'apéro. Ses cocktails favoris sont le mojito ou, légèrement plus complexe, le dry martini, vermouth blanc sec sur glace secoué au shaker et orné d'olives.



Un autre détail cocasse... Les voyages. En plus d'aimer partir avec quelques petits objets familiers

Comme des meubles de sa chambre, son lit orthopédique avec ses draps, sa couette et des tableaux (deux aquarelles de paysages écossais qu'il aime bien), Charles III part avec son propre siège de toilette.



Côté musique, c'est en entendant le Concerto en Ut majeur pour violoncelle de Haydn avec sa grand-mère que le petit Charles s'est passionné de musique et a commencé le violoncelle.