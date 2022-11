"Qu'est-ce qui t'es arrivé ?": Mercotte découvre avec STUPEUR le gâteau d'Adelina, la candidate belge du Meilleur pâtissier

Lors du dixième épisode du Meilleur Pâtissier, les candidats encore en lice se sont affrontés lors des trois épreuves de l'émission.



Les pâtissiers amateurs ont dû réaliser une Jurassic' tarte lors de l'épreuve technique de Mercotte. Un gâteau composé de stalagmites en chocolat et d'un squelette de T-rex en meringue sous un crumble. Cléo, Nils et Manon ont brillé lors de cette épreuve, contrairement à Adelina. "Je n'en peux plus", a lancé la Belge pendant l'épreuve.

Cette dernière a eu beaucoup de mal à réaliser son praliné. Elle a perdu beaucoup de temps lors de cette étape. Le résultat n'a pas convaincu les juges. "Ce n'est pas du tout ça", a lancé Mercotte. "Ça, ça ne va pas", a insisté Cyril.



La candidate belge, Sébastien et Vanessa se sont retrouvés en bas du classement. C'est Vanessa qui a quitté l'aventure après 10 semaines dans le concours.