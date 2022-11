Christina Applegate mise à l'honneur à Hollywood

L’actrice américaine Christina Applegate, connue pour ses rôles dans les séries "Mariés, deux enfants" et plus récemment dans "Dead to Me", dont la troisième saison sera disponible à partir de mercredi sur Netflix, a découvert une étoile à son nom sur le célèbre Walk of Fame de Hollywood Boulevard, à Los Angeles.

Atteinte de sclérose en plaques, une maladie qu’elle a rendue publique en 2021, Christina Applegate fêtera son 51e anniversaire le 25 novembre prochain.

"C'est arrivé... Merci tout le monde. Merci à la Chambre de commerce d'Hollywood, et tu sais… tout le monde", a-t-elle twetté, visiblement touchée par cette reconnaissance.