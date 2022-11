"On dirait une émission en Corée du Nord": TPMP comparée à une dictature après le clash Hanouna/Boyard

Ce lundi soir, Cyril Hanouna et tous les chroniqueurs de TPMP sont revenus sur le clash entre le célèbre animateur et Louis Boyard, le député français insulté en direct de "merde" et d’"abruti" pour avoir critiqué Vincent Bolloré, le milliardaire à la tête de la chaîne C8.

Louis Boyard a annoncé qu’il comptait porter plainte contre Cyril Hanouna qui, lui aussi, a annoncé "prendre des mesures" suite à ces événements. "On va attaquer pour ce qu’il a pu dire, diffamation, et toute la diffamation qu’il a eu à notre égard", a signalé Baba.

S’en est suivi une longue séquence pendant laquelle chacun a décrypté ce qu’il s'était passé sur le plateau, plaçant Cyril Hanouna comme la victime ou indiquant la légitimité de sa réaction. "Vous n’avez pas du tout vu arriver le piège", a analysé Benjamin Castaldi, pendant que Bernard Montiel lui attribue d’avoir "oublié sa fonction": "C’est le chroniqueur que vous avez vu (…) et je comprends tout à fait votre comportement". "Il est arrivé comme une grenade dégoupillée" a, quant à lui, estimé Jean-Marie Bigard. Matthieu Delormeau l’a également défendu: "tu t’es senti trahi".

Twitter révolté

Cette défense générale de Cyril Hanouna contre Louis Boyard a choqué certains internautes qui ont comparé l’émission à une dictature. Sur Twitter, de nombreuses personnes ont invoqué la Corée du Nord. "Une vaste fumisterie qui prouve que Bolloré est bien dans une manipulation totale ! Digne d’une télé de Corée du Nord", écrit un internaute pendant qu’un autre confirme: "Je suis le seul qui voit le vice d’Hanouna surtout pendant cette émission, c’est flagrant là, mais vraiment ! On dirait une émission en Corée du Nord de propagande".