Kathy Hilton révèle le combat de sa fille Paris pour tomber enceinte: "Cela me brise le coeur"

Kathy Hilton, la mère de la célèbre DJ et jet-setteuse Paris Hilton, a déclaré que cela "lui brisait le cœur" de voir sa fille Paris "lutter" pour concevoir son premier enfant avec son mari Carter Reum.

Le couple, qui s'est marié en novembre 2021, a célébré son premier anniversaire de mariage vendredi.

"Paris et Reum sont comme deux enfants. Ils sont si heureux", a développé Kathy sur la chaîne E!News en évoquant sa fille. Avant que le couple ne se marie, Paris avait évoqué ses projets familiaux dans un podcast et le fait qu'elle avait commencé une FIV et qu'elle espérait avoir des jumeaux.