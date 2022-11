Les mascottes des JO-2024 comparées à des clitoris: découvrez la réaction du créateur (vidéo)

Le média Brut s'est demandé comment était venue aux concepteurs l'idée d'utiliser des phryges, les fameux bonnets rouges de la Marianne française, l'emblème des Républicains, comme mascottes des futurs jeux Olympiques de Paris.

Joachim Roncin, directeur du design de Paris 2024, a accepté d'évoquer la naissance du concept et de réagir face aux nombreuses réactions des Français qui comparent déjà les Phryges à des... clitoris.

A priori, l'idée du bonnet phrygien a été qualifiée comme "révolutionnaire..."

A partir de là a évolué la conception de la mascotte... Et depuis que les mascottes ont été révélées, les gens sur les réseaux sociaux les comparent à un clitoris. Les concepteurs s'y attendaient-ils? "Oui, à un moment quelqu'un l'a évoqué brièvement, mais c'était un non-sujet..."

“Si les gens y voient un clitoris et s'ils savent reconnaître un clitoris, tant mieux pour eux. Non, c’est très bien, on est ravis. Enfin moi, je suis ravi”, a estimé Joachim Roncin.

Voir la vidéo ici.