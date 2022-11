Le chanteur Harry Styles reçoit un objet dans l'œil pendant un concert (vidéo)

C'est pendant un concert donné à Los Angeles que l'ex-membre du boys band "One Direction", Harry Styles, s'est vu touché par un projectile durant sa représentation. Heureusement, plus de peur que de mal, et l'artiste a pu continuer son show.

Donner un concert devant des milliers de personnes, c'est prendre le risque de s'exposer à l'imprévu. Actuellement en pleine tournée pour son album "Harry's House", le chanteur Harry Styles s'est vu touché par un projectile en plein show. Sur des vidéos prises par les fans, on y voit le chanteur visiblement déstabilisé par le projectile. Heureusement, le chanteur a rapidement pu continuer sa prestation sans problème. L'objet en question serait un bonbon de la marque Skittles, selon Pauli, un des membres du groupe accompagnant le chanteur. "Mais faites-moi plaisir : ne jetez plus de Skittles sur la scène" a déclaré Pauli. Voilà sûrement un concert que le chanteur ne risque pas d'oublier de sitôt.