"J'ai eu une vie formidable": l'actrice Jane Fonda déclare qu'elle n'a pas peur de mourir

C'est pendant une interview pour Entertainment Tonight que l'actrice Jane Fonda a fait de douloureuses déclarations. Âgée de 84 ans, l'actrice a annoncé au mois de septembre être atteinte d'un cancer.

Ce sont des propos forts qu'a tenus l'actrice Jane Fonda durant une interview pour Enternainment Tonight. "Je suis sincèrement prête à mourir. J'ai eu une vie formidable" a-t-elle notamment déclaré. Atteinte d'un cancer du système lymphatique, la star sait pourtant qu'il s'agit d'une maladie curable.

Via un post Instagram publié au mois de septembre, la star a voulu s'exprimer sur sa maladie à travers un long texte. "Il s'agit d'un cancer tout à fait curable. 80% des gens survivent, donc je me sens très chanceuse". Elle en a également profité pour mettre en avant l'injustice que rencontrent certaines personnes face aux coûts médicaux aux USA.

"J'ai aussi la chance d'avoir une assurance-maladie et d'avoir accès aux meilleurs médecins et traitements. Je réalise, et c'est douloureux, que je suis privilégiée dans ce domaine. Presque toutes les familles américaines ont dû faire face au cancer à un moment ou à un autre et beaucoup trop d'entre elles n'ont pas accès aux soins de qualité que je reçois, et ce n'est pas juste". L'actrice avait déjà combattu un cancer du sein plusieurs années auparavant et avait dû subir une opération.

Jane Fonda a été lauréate de deux Oscars de la meilleure actrice et est célèbre pour ses rôles dans des films tels que "Un dimanche à New York" ou encore "Cat Ballou".

Le post Instagram ci-dessous :