"C'est une comédie très personnelle": Gad Elmaleh explique son dernier film

Célèbre humoriste et acteur de cinéma, Gad Elmaleh revient derrière la caméra avec son deuxième long-métrage "Reste avec nous". L'occasion pour lui d'en dire plus sur ce projet qui lui tenait à cœur.

"Les gens qui s'attendent à voir Chouchou ou Coco, on est loin de ce registre". D'entrée, Gad Elmaleh veut être clair avec le public. Pour son deuxième long-métrage en tant que réalisateur après "Coco", l'humoriste quitte le registre de l'humour et interroge ici la foi et le rapport à la religion à travers la crise de la cinquantaine. Que le public se rassure, l'humour y sera malgré tout bien présent. "J'avais envie et besoin de parler de quelque chose de très intime, bien qu'il y ait des moments très drôles dans le film" explique-t-il.

Une des raisons pour lesquelles il a voulu réaliser ce film est principalement les tensions qui existent par rapport aux religions. Pour lui, "On a le droit d'interroger sa propre foi et sa propre religion". Autre élément un peu particulier, ses parents jouent leur propre rôle dans le film. Une expérience qu'il n'est pas près d'oublier, " Ils sont tellement eux-mêmes, tellement vrai, qu'ils m'ont imposé un rythme de jeu et une tonalité où je ne pouvais pas faire semblant".

Avec ce deuxième film, Gad Elmaleh s'aventure dans un genre plus sérieux, tout en gardant son humour si singulier. "Ma crise de la cinquantaine, elle est spirituelle" déclare-t-il.

La bande-annonce du film à voir ci-dessous :