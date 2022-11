"Une voix qui vieillit peu": notre journaliste Amélie Schildt raconte les coulisses de sa rencontre avec Michel Polnareff

Après 6 ans d'absence, le chanteur Michel Polnareff est de retour avec un nouvel album qui revisite ses plus grands tubes. À 78 ans, il envisage même de reprendre une tournée. Notre journaliste Amélie Schildt l'a rencontré. Elle revient sur les coulisses de cette rencontre dans le RTL INFO 19h.

Caroline Fontenoy: comment va le chanteur ? Car on sait qu'il a connu de gros problèmes de santé en 2016.

Amélie Schildt : - Quand Michel Polnareff retrouve la presse après une longue absence, il aime toujours recevoir les journalistes dans un endroit surprenant. Un endroit qui crée l'événement. On n'a pas été déçus. Le chanteur nous a reçus dans un palace à Versailles, près du château. Il ne s'en cache pas. Il a frôlé la mort. Ça a été très long pour lui, de reprendre le dessus après ses problèmes de santé. Donc, effectivement, il va devoir passer par une remise en forme avant de pouvoir retrouver la scène. On a clairement pu constater mercredi qu'il a des petits problèmes de mobilité. Mais ce qui est peut-être le plus important, c'est qu'il reste un virtuose. Michel Polnareff continue à jouer du piano à Palm Springs, là où il vit très régulièrement. Ses mélodies sont immortelles. Et il a la chance d'avoir une voix qui vieillit très peu. Donc ça promet detrès beaux moments d'émotion à Forest National.

CF : - Ça fait 49 ans que Michel Polnareff est parti pour la première fois aux Etats Unis. Est-ce qu'on a une chance de le voir revenir s'installer un jour en Europe ?

AS : - Aujourd'hui, sa vie reste aux Etats-Unis. Parce que c'est là qu'il voit grandir son fils, Louka, qui va avoir bientôt 12 ans. Mais il m'a confié que de plus en plus, la France lui manque parce qu'il n'est pas non plus complètement satisfait et épanoui dans sa vie aux Etats-Unis. Donc il aimerait, dans les années à venir, partager son temps entre la France et les Etats-Unis. Et donc avec l'âge finalement, retrouver ses deux patries.