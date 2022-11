Angèle sacrée artiste féminine francophone de l'année aux NRJ Music Awards

La chanteuse Angèle a été sacrée artiste féminine francophone de l'année lors de la 24e cérémonie des NRJ Music Awards (NMA) qui se déroulait vendredi au Palais des Festivals de Cannes.

La princesse de la pop était également nommée dans deux autres catégories, "Clip francophone de l'année" et "Collaboration francophone de l'année", aux côtés du rappeur Damso pour le titre "Démons". Ils ont cependant dû s'incliner devant Bigflo et Oli et Julien Doré, qui ont raflé les deux prix.

Stromae, qui était également en lice pour l'award du "Clip francophone de l'année", a donc aussi dû tirer un trait sur cette récompense. Quant au prix de "l'Artiste masculin francophone de l'année" pour lequel il était en outre nommé, il est revenu à Orelsan. Cette édition des NMA a par ailleurs été marquée par l'arrivée d'une toute nouvelle catégorie : la "Révélation belge de l'année". Le trophée a été remis à Pierre De Maere lors de l'émission "Julie Taton sur NRJ" vendredi matin.