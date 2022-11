Leonardo DiCaprio se "déguise" pour passer "incognito" dans un restaurant: mais tous les clients le reconnaissent

Leonardo DiCaprio n'a trompé personne lorsqu'il s'est présenté "incognito" au brunch du bistro français Balthazar de Keith McNally dimanche à New York. Le restaurateur, qui a fait les gros titres le mois dernier pour avoir traité James Corden de client impoli, s'est exprimé sur Instagram pour partager le récit dans lequel un employé décrit la visite surprise de DiCaprio qui a laissé les autres clients "éblouis par les étoiles."



"L'un des faits marquants de la journée d'aujourd'hui est que Leonardo DiCaprio est arrivé juste après que nous ayons terminé le service du brunch", a rapporté l'employé du Balthazar. "Son agent l'a enregistré à la porte et je l'ai fait asseoir avec son invité à la table 61."



Il précise que la star du "Loup de Wall Street", 48 ans, est venue "déguisée", portant un masque et une casquette de baseball. "Malgré son look incognito, il était tout de même très reconnaissable. Surtout par les clients en mal de stars", poursuit le collaborateur.



Même si le personnel du Balthazar souhaitait accorder à DiCaprio un traitement VIP, Keith McNally leur avait donné l'ordre strict de traiter l'oscarisé comme n'importe quel invité.



"Certains membres du personnel, dont moi (j'ai honte de le dire !), voulaient faire quelque chose de très spécial pour Leonardo, mais vous avez insisté pour que nous ne fassions absolument rien pour lui, alors nous ne l'avons pas fait. Ce qui est un peu dommage, mais vous êtes le patron", conclut l'employé.