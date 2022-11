Eve Angeli se confie sur son désir d'être mère: "Chaque mois, je suis triste en voyant que j'ai mes règles"

Eve Angeli a accordé une interview à Public. La chanteuse de 42 ans, mariée depuis trois ans, s'est confiée sur son envie de devenir mère. "C'est même devenu un peu obsessionnel (...) Chaque mois depuis trois ans, je suis triste en voyant que j'ai mes règles. Je sens avec mes chiens que j'ai ce fort instinct maternel en moi."



Mais l'artiste ne veut pas "forcer le destin", car les traitements hormonaux lui font peur. "Je laisse parler la nature et si ça n'arrive pas, c'est que ce sera pour la prochaine vie."



Eve Angeli s'était confiée dans les colonnes de Purepeople en avril, relate Closer. La quarantenaire avait expliqué que l'adoption serait une des alternatives.



Son ancien compagnon ne voulait pas avoir d'enfant, a expliqué la chanteuse à France Dimanche en août. "Si j'avais rencontré plus tôt mon mari actuel, ça se serait passé sans doute autrement. Je me serais bien vue maman de deux enfants, mais ça sera peut-être pour une autre vie".



Mais Eve Angeli est belle-mère et y trouve un grand bonheur "Aujourd'hui, mon homme est déjà lui-même papa de deux grandes filles de 20 et 24 ans qui me considèrent comme une amie, une sœur aînée. On s'entend super bien. Je savoure donc déjà mon plaisir d'être belle-mère".