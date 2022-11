Nova: "Tout le monde dit que je ressemble à Kylie Jenner" (vidéo)

Nova Ellisson est devenue célèbre grâce au fait qu'elle est le portrait craché de l'une des femmes les plus célèbres au monde : Kylie Jenner. Les TikToks de Nova ont été vus des millions de fois, suscitant une vague de réactions positives et négatives, certains utilisateurs lui disant de "rester elle-même".



"Tout le monde me dit que je ressemble à Kylie Jenner. Un jour, j'ai pris une photo avec une amie et je me suis dit oh mince, je ne me reconnaissais même pas. Les gens m'ont dit que j'étais son double, son sosie", explique la jeune Hollandaise à Truly. "Certaines personnes pensent que je n'ai pas de personnalité", regrette-t-elle.





Nova, qui est mère d'une petite fille, n'a pas hésité à faire face à la haine en répondant à plusieurs commentaires et en défendant son moment sous les projecteurs. Avec sa popularité croissante, Nova s'inspire maintenant du look de Kylie pour promouvoir sa future société de soins de la peau.



"Je suis anxieuse à l'idée que Kylie Jenner apprenne mon existence, car je n'ai pas envie qu'elle pense que je veux lui voler son identité", dit-elle.