Chris Hemsworth annonce une interruption de carrière après avoir découvert qu’il pourrait développer la maladie d’Alzheimer

L'acteur Chris Hemsworth a déclaré qu'il faisait une pause dans sa carrière après avoir appris qu'il avait un risque accru de développer la maladie d'Alzheimer. La star de Thor a fait cette découverte après avoir subi des tests dans le cadre de sa série documentaire Limitless de Disney+. Il a déclaré à Vanity Fair que les tests ont confirmé sa "plus grande crainte", ajoutant qu'il allait maintenant essayer de prendre des "mesures préventives".



La maladie d'Alzheimer est la forme la plus courante de démence et peut entraîner des problèmes de mémoire, de confusion et de communication. Chris Hemsworth a appris qu'il possédait deux copies du gène ApoE4, l'une provenant de sa mère et l'autre de son père, ce qui le rend huit à dix fois plus susceptible de développer la maladie que les personnes ne possédant pas les deux copies du gène. Environ 2 à 3 % de la population est porteuse de deux copies du gène.



La nouvelle "a vraiment déclenché quelque chose en moi pour vouloir prendre un peu de temps libre (...) Si vous regardez la prévention de la maladie d'Alzheimer, l'avantage des mesures préventives est que cela affecte le reste de votre vie", a-t-il déclaré.





"Il s'agit de la gestion du sommeil, de la gestion du stress, de la nutrition, du mouvement, de la forme physique. Ce sont en quelque sorte les mêmes outils qui doivent être appliqués de manière cohérente."



La série Limitless montre Chris Hemsworth tester son corps et explorer les moyens de vivre plus longtemps et en meilleure santé.



Il a expliqué qu'il n'avait pas été diagnostiqué avec la maladie d'Alzheimer, mais qu'il avait été averti du risque accru. "Ce n'est pas un gène pré-déterminant, mais c'est une forte indication", a-t-il déclaré. "Il y a dix ans, je pense qu'on le considérait davantage comme déterminant".



Hemsworth a déclaré que le plan initial de la série l'aurait vu recevoir tous les résultats de ses tests génétiques en direct devant la caméra - mais le créateur de la série, Darren Aronofsky, lui a dit en privé une fois qu'ils ont obtenu les résultats.



La star de Marvel a ensuite eu la possibilité de supprimer toute référence à Alzheimer de la série, mais a décidé d'inclure son risque génétique d'Alzheimer pour améliorer la sensibilisation et la compréhension. "Ce qui m'importait, c'était de ne pas manipuler la maladie, de ne pas la dramatiser et de ne pas en faire une sorte de tentative d'empathie ou autre pour le divertissement", a-t-il déclaré.



L'acteur a également confirmé au magazine que son grand-père était atteint de la maladie d'Alzheimer.



On pourra bientôt voir le comédien dans Furiosa, la suite de Mad Max de George Miller, dont le tournage s'est achevé au début du mois. L'homme de 39 ans a déclaré qu'il allait faire une pause après avoir terminé la tournée publicitaire de Limitless, ainsi que ses autres contrats.



Il rentrera chez lui à Byron Bay, en Australie, pour passer du temps avec sa compagne, l'actrice Elsa Pataky, et leurs trois enfants.