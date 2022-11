Natalia, la fille de Kobe Bryant, harcelée par un homme persuadé d'être en couple avec elle: "Je ne me sens pas en sécurité"

Natalia Bryant, la fille aînée de feu Kobe Bryant, a demandé une ordonnance restrictive temporaire contre un homme qui, selon elle, l'a harcelée en personne et lui a envoyé des messages répétés sur les réseaux sociaux.



Dans les documents judiciaires déposés lundi à la Cour supérieure du comté de Los Angeles, la jeune femme de 19 ans a déclaré qu'un homme de 32 ans nommé Dwayne Kemp lui a fait craindre pour sa vie, rapporte TMZ.



"Je ne me sens pas en sécurité", a-t-elle déclaré au tribunal, avant d'ajouter qu'elle n'a jamais rencontré Kemp, qui croit qu'ils sont en couple.



Bryant a accusé Kemp de lui envoyer des messages sur les réseaux sociaux depuis décembre 2020 "comme si nous avions une relation romantique, ou comme s'il voulait initier une telle relation", selon les documents judiciaires obtenus par Fox.



Les documents judiciaires allèguent que Kemp a envoyé à Natalia Bryant une série de messages, y compris une photo de son défunt père avec le reste de la famille.



"Je lui suis reconnaissant de t'avoir donné naissance, j'espère que nous pourrons lui donner naissance... 'Kobe'", a écrit l'homme dans le prétendu message.



Natalia Bryant a également déclaré qu'elle avait reçu un autre message de lui en octobre 2022 qui disait : "Je t'aime et je suis désolé. Pouvons-nous parler et nous réconcilier pour être à nouveau amis... ?"



Les documents judiciaires allèguent que Kemp a essayé de trouver Natalia Bryant à sa maison de sororité à l'Université de Californie du Sud.



Kemp est décrit comme un "amateur d'armes à feu" et "a été arrêté pour des délits impliquant une arme à feu". Il a été arrêté à au moins quatre reprises.



Si l'ordonnance restrictive est accordée, Kemp devra rester à une distance minimale de 200 mètres d'elle, ainsi que de sa résidence, de son lieu de travail, de sa maison de sororité et de son véhicule.



Natalia est la fille aînée de Vanessa et Kobe Bryant, qui se sont mariés en 2001. Elle est la grande soeur de Bianka, Capri et Gianna. La légende des Lakers, 41 ans, et Gianna, 13 ans, faisaient partie des neuf personnes tuées dans un accident d'hélicoptère en Californie en janvier 2020.