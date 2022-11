"P***** de cher": James Cameron parle du budget d'Avatar 2

Alors que la bande-annonce ultime du second volet d'Avatar vient d'être dévoilée, le réalisateur James Cameron s'est récemment exprimé à propos du budget de son film. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il va falloir qu'il soit rentable, très rentable, si on en croit les propos du metteur en scène.

Véritable roi du box-office, le réalisateur James Cameron connaît la recette pour cartonner dans les salles. Avec son "Titanic" et "Avatar", deux de ses films sont dans le top 3 des films ayant rapporté le plus d'argent au box-office. Pour son nouveau volet du film "Avatar 2 : La voie de l'eau", Cameron n'a pas regardé à la dépense si l'on se fie à ses récents propos. "Il faudra qu'Avatar 2 devienne le troisième ou quatrième film le plus rentable de l'histoire pour être rentable. C'est là notre seuil de rentabilité" explique-t-il. En sachant que le premier "Avatar" est toujours numéro 1 aux box-offices avec ses 3 milliards de revenus depuis sa sortie, cela donne une idée du coût de ce nouvel opus : plus d'un milliard de dollars. Un pari sacrément risqué pour le cinéaste, réponse le 14 décembre 2022.