"La première chose à faire est d'être prudent": à 84 ans, ce Chinois s'est découvert une passion... pour le skateboard (vidéo)

Parmi les nombreux skateurs de Chengdu, dans le sud-ouest de la Chine, un grand-père de 84 ans en a impressionné plus d'un par son courage, son esprit de défi et sa persévérance. Li Mingqin est un débutant qui a commencé à faire du skateboard il y a moins de deux mois. Il dit que c'est par accident qu'il a rencontré un groupe de skateurs et qu'il s'est intéressé à ce sport. "En faisant du vélo, j'ai trouvé une piste de skate, et des personnes d'âges différents s'y amusaient. Il faut deux personnes pour le tennis de table, dix personnes pour le basket-ball, plus de 20 pour le football, mais on peut faire du skateboard tout seul", a déclaré Li.

Touché par les skateurs, Li a rapidement acheté une planche et a commencé à s'entraîner. Il a joué au football pendant 26 ans et a toujours été passionné par le sport. Mais au début de la pratique du skateboard, il a reçu l'opposition de sa famille. "J'ai parlé à ma femme [de mes débuts dans le skateboard] après avoir acheté la planche. Ma femme m'a dit 'tu agis toujours d'abord et tu fais un rapport après', et j'ai répondu 'eh bien, je l'ai déjà acheté'. Mes enfants pensent aussi que c'est un peu dangereux, mais je persiste toujours dans ce que je fais, alors plus tard ils m'ont soutenu", a déclaré Li.

Le skateboard exige de faire attention au sol, et le skateur doit tordre son corps et contrôler la planche tout en changeant de posture. Li dit qu'il accorde beaucoup d'attention à la sécurité et qu'il n'est jamais tombé pendant l'entraînement. "La première chose à faire est d'être prudent, la seconde est de suivre ces skateurs expérimentés et de progresser régulièrement en suivant leurs bons mouvements. Vous pouvez ressentir un autre type de joie dans votre cœur. La combinaison de ces deux facteurs surpasse les risques", a déclaré Li.

"Je fais du skateboard pendant environ deux heures chaque jour. Maintenant, je peux monter et descendre du skateboard de manière stable et tourner [jusqu'à 90 degrés]", a-t-il ajouté.

De nombreux skateurs ont rapidement remarqué Li en raison de son âge, et ils sont devenus amis grâce à ce passe-temps commun. "J'ai rencontré de nombreux amis skateurs partageant les mêmes idées. C'est aussi une plateforme de socialisation. Je me suis fait beaucoup d'amis grâce au skateboard", a déclaré Li.

"J'ai 40 ans, et quand je fais du skateboard, il y a toujours des gens qui me disent 'attention, c'est un sport pour les jeunes'. Je n'aurais jamais pensé qu'un grand-père de 84 ans puisse faire du skateboard. Son courage est très louable, et il m'a inspiré et rendu plus confiant dans le skateboard", a déclaré Zeng Ke, un skateur qui s'est entraîné avec Li.

Aujourd'hui, Li est familier avec de nombreux mouvements de skateboard, et il se penche de plus en plus. Pour lui, l'âge n'est pas une limite à ce sport, et ce qui est important, c'est la passion et la persévérance. "Tant que vous vous assurez que vous aimez ce sport, alors allez-y et essayez-le, mais sous la direction d'un professionnel. Lorsque vous aurez pratiqué pendant un certain temps, vous serez plus performant qu'avant", a déclaré Li.