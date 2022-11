Flossie, 26 ans, obtient le titre Guinness de "plus vieux chat au monde": "Elle est si affectueuse et joueuse"

Flossie, un chat londonien âgé de 26 ans, a obtenu le titre Guinness du "plus vieux chat au monde".

"Je suis Victoria, et voici Flossie. Nous avons été récompensés pour, enfin elle a été récompensée pour être actuellement le plus vieux chat vivant au monde". Un nouveau record a été établi par un animal de compagnie du sud-est de Londres : Flossie, 26 ans, a été reconnu comme étant le plus vieux chat du monde par le Guinness World Records, à quelques semaines seulement de son 27e anniversaire.

"Je n'ai pas l'impression de vivre avec le chat le plus âgé, j'ai l'impression que c'est sa maison et que j'empiète sur son espace", déclare sa propriétaire Victoria Green. "Flossie a environ 114 années humaines. Si seulement nous pouvions tous être si beaux à un âge avancé", a-t-elle ajouté.

Vicki décrit Flossie comme étant "un chat étonnant". Cette-dernière est sourde, a une vue défaillante, mais est toujours "affectueuse et joueuse". "Je savais dès le départ que Flossie était un chat spécial", a déclaré Vickie. "Mais je n'imaginais pas que je partagerais ma maison avec un détenteur du titre Guinness World Records", a-t-elle ajouté.

Selon le Guinness World Records, Flossie vivait dans une colonie de chats près d'un hôpital du Merseyside, lorsque 2 travailleurs ont eu pitié d'eux et ont chacun recueilli un chat. Flossie et l'employée, une femme, ont vécu ensemble pendant 10 ans, jusqu'à ce qu'elle décède. Flossie a ensuite été recueillie par la sœur de l'employée, qui a gardé le chat pendant 14 ans, jusqu'à ce qu'elle décède également, explique Cat Protection, une association de défense des animaux.

Flossie, alors âgée de 24 ans, a finalement été placée chez Vicki Green car elle avait l'habitude de s'occuper de chats âgés.