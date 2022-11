"On ne m'y reprendra pas!" : Zazie revient ses quelques expériences avec la chirurgie esthétique

Quand on est exposé dans le star système, on imagine devoir correspondre aux images attendues du public et s’approcher de la perfection. Même Zazie, qui revendique le naturel depuis le début de sa carrière, peut plier face à ce monde…

C’est notamment pour cela que la chanteuse a eu recours à la chirurgie esthétique, à un moment de sa carrière où elle se trouvait souvent dans les médias et très fatiguée. "J'ai essayé une ou deux fois des trucs et c'était horrible parce que j'ai un visage assez mobile et sur scène je ne me reconnaissais pas, tout était figé. Donc on ne m'y reprendra pas !", a été livré le magazine S. Une intervention peu concluante pour l’interprète de Zen : "Il vaut mieux être une vieille ridicule que d'essayer de se rajeunir". Le conseil est passé !

