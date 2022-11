"C’est trop là!": une influenceuse se filme en train de marcher sur sa fille et devient la risée d’internet

Poupette Kenza est une jeune maman accro aux réseaux sociaux. Suivie par plus de 700 000 personnes sur Instagram et 60 000 personnes sur TikTok, on peut suivre son quotidien ainsi que celui que sa petite Seyana et de son conjoint Allan. Autant moquée qu’admirée, Poupette Kenza passe rarement inaperçue…

C’est au milieu d’un bad buzz que la jeune femme se retrouve depuis quelques heures. En effet, Poupette Kenza s’est récemment filmée dans un miroir en train de montrer sa nouvelle paire de baskets. Rien d’anormal pour une influenceuse si ce n’est que son enfant est en train de jouer par terre à ses pieds. Alors qu’elle admire ses chaussures, l’instagrammeuse marche sur les mains de Seyana qui répète plusieurs fois "aïe". Mais les plaintes de la petite fille ne semblent pas perturber Poupette Kenza qui poursuit tranquillement sa vidéo...

Cette séquence, depuis supprimée, a évidemment fait le tour d’internet. Rapidement, l’influenceuse s’est attirée la foudre des internautes - "Ce qui est grave dans cette vidéo (…) c’est me fait qu’elle ne s’en rende même pas compte alors que sa fille crie « aïe » tellement elle est accro", "C’est trop la non ? 25 secondes facile la main de la petite sous son pied et elle capte rien ?", "Retirez lui ses réseaux sociaux purée !" peut-on lire sur Twitter -, est devenue la risée du web…