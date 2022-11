Un record plutôt original battu au Venezuela: plus de 2.000 personnes ont fait honneur à une célèbre danse

Tenter de battre le record Guinness de la plus grande « rueda » de salsa du monde. C’est le pari fou qu’a lancé Luis Llamo. Le président du projet « Retomando el Son » annonce la participation de plus de 2000 personnes. Pour ce faire, plus de 100 académies de danse se sont réunies ce dimanche au vélodrome Teo Capriles de Caracas au Venezuela.

Record battu! Le Venezuela succède donc à l'Espagne, ancienne détentrice du record. « Depuis ce 27 novembre, Caracas est une ville de référence mondiale pour la danse du casino », a déclaré l’instigateur du projet. La danse du casino ou salsa Cubaine est un modèle chaud de salsa né à Cuba dans les années 50. « C’est un projet que nous avons mené dans différentes régions du Venezuela dans le but de soutenir la déclaration du ‘Son’ cubain comme patrimoine immatériel de l’Unesco », a ajouté Luis Llamo.

Un projet d’ampleur dans un pays qui vibre au rythme de la salsa. Selon les informations de Luis Llamo, il y a au Venezuela plus de 10 000 danseurs de salsa cubaine dont certains encore en formation.