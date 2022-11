Vincent Lagaf dit oui au retour d’une émission culte

Le Bigdil bientôt de retour ? C’est ce qu’a laissé entendre Vincent Lagaf au micro d’Éric Dussart. L’animateur est prêt à signer et pose ses conditions.

« J’ai racheté les droits du Bigdil, ça t’amuserait ? Demande à un poisson s’il veut de l’eau. » Vincent Lagaf raconte son appel téléphonique avec Hervé Hubert, producteur du jeu culte de TF1. De quoi faire sourire les fans de l’émission présentée par l’animateur de 1998 à 2004.

« S'il faut faire maintenant du politiquement correct, je dis tout de suite non »

Après la Star Academy, la tendance est au retour des marques fortes sur le petit écran. Invité de « On refait la télé » sur RTL, Vincent Lagaf a confirmé qu’un éventuel retour du Bigdil est sur les tablettes. S’il se dit plus que favorable à un retour de Bill, l’animateur relégué sur RMC Découverte veut avoir son mot à dire. « Si c’est pour faire quelque chose qui ressemble au Bigdil, non je n’irai pas. »

Revenir pour trois ou quatre fois sur l’année en prime, tel serait le deal. « Pas en quotidienne. » Autre condition exigée : « Si je reprends le Bigdil avec la même équipe et qu'on a la possibilité de repartir en cacahuète comme avant, oui. S'il faut faire maintenant du politiquement correct, je dis tout de suite non, je ne saurais pas faire. »

Le train est en marche, la suite est entre les mains d’Hervé Hubert.